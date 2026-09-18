Un consiglio di sicurezza europeo: l’ultima tentazione di Ursula

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La proposta della presidente della Commissione prevede di formare una struttura in cui includere, oltre ai 27 membri dell’Ue, partner come la Gran Bretagna, la Norvegia, l’Ucraina e, appunto, il Canada. Ma ci sono molti strumenti a disposizione dell’Europa per garantire la propria sicurezza e difendersi dalle minacce: il punto è di saperle usare

Quest’anno il discorso sullo stato dell’Unione (europea) tenuto da Ursula von der Leyen all’Europarlamento di Strasburgo non è stato molto incisivo: poche le idee nuove, e anzi per lo più improvvisate o irrilevanti. Quella che ha sollevato più rumore è stata appunto un’improvvisazione dell’ultima ora, cioè l’ipotesi di fare del Canada di Mark Carney (presente in sala) il primo “membro associato” dell’Ue. Non solo, come è stato subito osservato, questo nuovo status non è previsto dai trattati, e