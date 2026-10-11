il commento

Quel filo invisibile che lega i destini di 5 Stelle e Vannacci

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo
11 ottobre 2026 • 19:39
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Ciascuno, nel proprio campo, deve conservare abbastanza forza da condizionare la formazione delle coalizioni e delle maggioranze. Se il bipolarismo fallisce, Conte può guadagnare potere negoziale e Vannacci spazio di opposizione. Se invece si ricompone intorno a Conte, Vannacci può diventare più accettabile per il centrodestra

Conte e Vannacci sono legati da un filo quasi invisibile. I due hanno un forte interesse comune: impedire che la competizione politica si chiuda in un bipolarismo nel quale siano altri a stabilire le regole. Ciascuno, nel proprio campo, deve conservare abbastanza forza da condizionare la formazione delle coalizioni e delle maggioranze. La nuova legge elettorale potrebbe rafforzare questa interdipendenza indiretta tra Conte e Vannacci, tanto se produrrà un vincitore la sera delle elezioni quanto

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

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