Contro l’antisemitismo servono strumenti che funzionino: perché il ddl può essere pericoloso

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A breve alla Camera verrà discusso il testo. Numerosi studiosi ritengono che il provvedimento possa essere non solo inefficace, ma persino controproducente. il punto non dovrebbe essere semplicemente quello di introdurre una nuova definizione giuridica dell’antisemitismo, soprattutto se controversa e priva di sufficiente consenso scientifico

Partiamo da una certezza: in Italia come in buona parte del mondo assistiamo a una forte recrudescenza dell’antisemitismo, nelle sue forme tradizionali e nuove. A breve alla Camera verrà discusso il ddl sull’antisemitismo. Numerosi studiosi ritengono che il provvedimento possa essere non solo inefficace, ma persino controproducente, alimentando ulteriori ostilità verso Israele e, paradossalmente, anche verso gli ebrei. Il problema non è una legge contro l’antisemitismo, né rafforzarne il contras