i problemi della legge

Contro l’antisemitismo servono strumenti che funzionino: perché il ddl può essere pericoloso

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico
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07 settembre 2026 • 19:52

A breve alla Camera verrà discusso il testo. Numerosi studiosi ritengono che il provvedimento possa essere non solo inefficace, ma persino controproducente. il punto non dovrebbe essere semplicemente quello di introdurre una nuova definizione giuridica dell’antisemitismo, soprattutto se controversa e priva di sufficiente consenso scientifico

Partiamo da una certezza: in Italia come in buona parte del mondo assistiamo a una forte recrudescenza dell’antisemitismo, nelle sue forme tradizionali e nuove. A breve alla Camera verrà discusso il ddl sull’antisemitismo. Numerosi studiosi ritengono che il provvedimento possa essere non solo inefficace, ma persino controproducente, alimentando ulteriori ostilità verso Israele e, paradossalmente, anche verso gli ebrei. Il problema non è una legge contro l’antisemitismo, né rafforzarne il contras

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.

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