Contro il «popolo razzista» la sinistra ritorni ai valori

true false

La sinistra non deve fabbricare il proprio popolo come replica dell’avversario. Deve ricostruire uno spazio comune fondato sull’eguaglianza e sulla solidarietà, valori presenti in una parte larga della storia italiana

Il populismo di questo governo crea un popolo razzista, preda di provvedimenti simbolici come il tetto agli studenti non nati in Italia nelle classi. Mentre la destra offre riconoscimento alle frustrazioni di alcuni strati sociali, la sinistra non offre né riconoscimento né materiali per costruire un popolo. Questa è la diagnosi di Nadia Urbinati e Sandro Trento su queste pagine. La tesi porta allo scoperto i meccanismi insidiosi della manipolazione dell’opinione pubblica. Siamo a Torre di Vener