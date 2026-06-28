Diario europeo

La tirannia degli oligarchi tecnologici: ma la legge della giungla non è eterna

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista
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28 giugno 2026 • 07:00

Cercare di renderne più efficace l’erogazione con istituzioni internazionali rinnovate è fondamentale per ritrovare un rapporto di fiducia tra Stati da un lato e tra istituzioni e cittadini dall’altro

Il sistema multilaterale che per ottanta anni ha retto le sorti dell’economia mondiale e delle relazioni internazionali è in pessima salute. Non era un sistema perfetto, tutt’altro. Costruito a immagine e somiglianza delle grandi economie occidentali che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, ha principalmente servito gli interessi dei paesi più ricchi. Ciononostante, all’interno di quel quadro sono stati fatti molti progressi; una guerra fredda che non è mai sfociata in guerra calda, lo srad

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

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