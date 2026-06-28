La tirannia degli oligarchi tecnologici: ma la legge della giungla non è eterna

true false

Cercare di renderne più efficace l’erogazione con istituzioni internazionali rinnovate è fondamentale per ritrovare un rapporto di fiducia tra Stati da un lato e tra istituzioni e cittadini dall’altro

Il sistema multilaterale che per ottanta anni ha retto le sorti dell’economia mondiale e delle relazioni internazionali è in pessima salute. Non era un sistema perfetto, tutt’altro. Costruito a immagine e somiglianza delle grandi economie occidentali che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, ha principalmente servito gli interessi dei paesi più ricchi. Ciononostante, all’interno di quel quadro sono stati fatti molti progressi; una guerra fredda che non è mai sfociata in guerra calda, lo srad