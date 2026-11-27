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C’è una domanda ai margini del dibattito sul programma del campo largo: quale ruolo ha la cooperazione internazionale in un progetto politico che vuole difendere i diritti, contrastare le disuguaglianze e la crisi climatica, costruire un ordine mondiale più giusto?

C’è una domanda ai margini del dibattito sul programma del campo largo: quale ruolo ha la cooperazione internazionale in un progetto politico che vuole difendere i diritti, contrastare le disuguaglianze e la crisi climatica, costruire un ordine mondiale più giusto? La cooperazione non è solo risposta alle emergenze: può intervenire sulle cause delle disuguaglianze, sostenere l’autodeterminazione delle comunità, la partecipazione democratica e i diritti umani, redistribuire risorse e potere. Il v