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Il modello di lotta alla crisi climatica negli ultimi trent'anni era stato costruito accumulando soluzioni (rinnovabili ed elettrificazione) senza mai permettere a quelle soluzioni di intaccare il predominio delle fonti fossili, senza metterne in discussione la centralità. Il tappo è saltato e la centralità può essere messa in discussione

La chiusura senza accordo politico della Cop31 di Antalya era la cosa migliore che potesse capitare alla diplomazia del clima: uno shock per riavviare il sistema e rimetterlo in asse con i cambiamenti che stanno avvenendo nel clima e nell'economia. I 46 paesi che si sono opposti, compresi i tre blocchi negoziali Unione europea, Ldc (Least Developed Countries) e Ailac (America Latina e Caraibi), rappresentano il 30% del Pil e il 25% della popolazione mondiale: non sono ancora la maggioranza, non