Corano, Bibbia e Torah: guerra tra fondamentalisti

true false

Probabilmente il khomeinismo è morto: ma cosa accadrà della sua carcassa, dell’Iran, della regione? E soprattutto, chi e come possono ancora fermare il caos prima che diventi incontenibile? Intorno queste domande gira la svolta mistica del conflitto, che riguarda tutt’e tre le parti in causa: iraniani, israeliani e americani