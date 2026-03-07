Corano, Bibbia e Torah: guerra tra fondamentalisti

Probabilmente il khomeinismo è morto: ma cosa accadrà della sua carcassa, dell’Iran, della regione? E soprattutto, chi e come possono ancora fermare il caos prima che diventi incontenibile? Intorno queste domande gira la svolta mistica del conflitto, che riguarda tutt’e tre le parti in causa: iraniani, israeliani e americani
Con l’Iran che sparacchia su dieci paesi vicini, gli americani che affondano navi da guerra iraniane ovunque le trovino, Israele che ordina l’evacuazione di settecentomila libanesi e adesso Mosca che fornisce agli ayatolllah intelligence sui movimenti del nemico, in una settimana il teatro delle operazioni si è allargato a dismisura ben oltre l’Iran. Ormai la guerra spazia dal Mediterraneo all’oceano Indiano, l’area di un Grande Medio Oriente in costruzione intorno a nuovi assi, nuove ambizioni.