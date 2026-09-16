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Tra ego e conto in banca, la discesa in campo di Corona e Grillo

Luca Bottura
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16 settembre 2026 • 20:06

A questo punto la domanda è una sola: Red Ronnie, cosa ci ha fatto di male? Perché lui no? E sorge spontanea dopo la contemporanea discesa in campo di Fabrizio Corona e Beppe Grillo: due prodotti mediatici, pre-politici, che mirano da sempre, esclusivamente, all’affermazione del proprio ego e alla difesa del proprio ragguardevole conto in banca. Il video di Corona col quale fonda il suo partito – “Per la verità” – ha totalizzato oltre un milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore. Tra i d

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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