Tra ego e conto in banca, la discesa in campo di Corona e Grillo

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A questo punto la domanda è una sola: Red Ronnie, cosa ci ha fatto di male? Perché lui no? E sorge spontanea dopo la contemporanea discesa in campo di Fabrizio Corona e Beppe Grillo: due prodotti mediatici, pre-politici, che mirano da sempre, esclusivamente, all’affermazione del proprio ego e alla difesa del proprio ragguardevole conto in banca. Il video di Corona col quale fonda il suo partito – “Per la verità” – ha totalizzato oltre un milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore. Tra i d