la riforma

Corte dei Conti, il governo crea scudi per la propria impunità. È ora di dire basta

Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
29 dicembre 2025 • 20:26Aggiornato, 29 dicembre 2025 • 20:33

La riforma della Corte dei conti è un tassello non piccolo verso il deragliamento della nostra democrazia costituzionale. Occorre mobilitarsi per fermare una maggioranza che detesta la Costituzione e vuole cambiare nei suoi punti nevralgici: le magistrature, il sistema di giustizia nel suo complesso

Il peggiore governo della Repubblica. E non solo perché i salari sono al palo. In questi giorni di feste natalizie sta portando a termine la demolizione di un pezzo cruciale di governo limitato che avvia l’Italia verso un regime post-liberale, dove per liberalismo di deve intendere l’insieme degli istituti di garanzia con funzione di controllo e limitazione del potere politico. Si parla della riforma della Corte dei conti (le norme relative alla magistratura contabile) un tassello non piccolo ve

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

