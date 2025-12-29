Corte dei Conti, il governo crea scudi per la propria impunità. È ora di dire basta

true false

La riforma della Corte dei conti è un tassello non piccolo verso il deragliamento della nostra democrazia costituzionale. Occorre mobilitarsi per fermare una maggioranza che detesta la Costituzione e vuole cambiare nei suoi punti nevralgici: le magistrature, il sistema di giustizia nel suo complesso

Il peggiore governo della Repubblica. E non solo perché i salari sono al palo. In questi giorni di feste natalizie sta portando a termine la demolizione di un pezzo cruciale di governo limitato che avvia l’Italia verso un regime post-liberale, dove per liberalismo di deve intendere l’insieme degli istituti di garanzia con funzione di controllo e limitazione del potere politico. Si parla della riforma della Corte dei conti (le norme relative alla magistratura contabile) un tassello non piccolo ve