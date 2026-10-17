Cosa hanno in comune Ia e inflazione? Sono entrambe cose che “puzzano”

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L’inflazione è una puzza. In fondo è così. Ci pensavo l’altro giorno. Non perché pensassi all’inflazione come problema concreto (non sia mai, occuparsi di problemi concreti), ma perché mi chiedevo cosa fosse l’inflazione: cosa fosse intimamente, lei. E pensandoci ho capito che sì, è proprio una puzza. Questo la rende interessante al di là dell’economia. «L’inflazione è un aumento generalizzato e persistente del livello dei prezzi». Ecco la definizione classica. E già così, secondo me, avete capi