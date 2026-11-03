Crescita e giustizia sociale, il senso di una patrimoniale

true false

Nessun programma politico di rinnovamento e di progresso può tralasciare la tematica che combina mancanza di crescita economica con permanenza di diseguaglianze sociali e economiche. Forse in nome della solidarietà tra classi e generazioni un’opposizione progressista dovrebbe porre il problema di come chiedere ai ”ricchi” un contributo specifico

Nelle democrazie si vota. Lo abbiamo visto in Brasile, in Serbia, in Israele e negli Usa. Mai del tutto privi di preferenze e di pregiudizi, gli elettori si formano l’opinione che li porterà al voto rapportandosi a quanto detto e fatto dai governanti e dagli oppositori. La campagna elettorale è già in stadio avanzato in Spagna, appena poco meno in Francia ed è da tempo cominciata anche in Italia. Naturalmente, quando possono, i governi, come quelli di Pedro Sánchez e di Giorgia Meloni, vantano e