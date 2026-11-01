“cercare oltre”

Curarla o disprezzarla? La democrazia altalenante trae forza nella debolezza

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
01 novembre 2026 • 15:22
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È l’unico grande mistero della volontà popolare ciò che fa stare Netanyahu in un parlamento e non in un tribunale e che allo stesso tempo fa prevalere Lula contro ogni tendenza storica e contro ogni volontà delle élites

Se dovessi osservare con sguardo ricapitolativo gli ultimi avvenimenti, direi che ciò che abbiamo visto non è che un concentrato di ciò dentro cui siamo da troppo tempo: l’andirivieni della democrazia tra minacce e speranze, istanti di rigenerazione e un disorientamento quasi irreversibile. Su queste pagine, Guido Rampoldi si è chiesto, a proposito delle elezioni in Israele, se si possa ancora definire democrazia quel sistema che esclude tutti i partiti che non rappresentano il “suprematismo dom

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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