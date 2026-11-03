L’analisi

Una brutta figura: sulla cybersecurity non siamo pronti

Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
03 novembre 2026 • 19:29
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Non parlerei in questo caso di azione dimostrativa se non per il plateale smascheramento della nostra impreparazione a misurarci con certe insidie. Gli hacker, quelli veri, sono purtroppo capaci di ben altro che il far finire nell’immondizia qualche scatola di surgelati

Ci si riunisce sempre dopo. È il retaggio degli installatori di recinzioni che giungono sul posto a bestiame ormai fuggito. Ci si discolpa dicendo che è successo anche in altri paesi e pure lì sono stati dolori. Chi non si piega alla regola del “mal comune mezzo gaudio”, emula l’indimenticabile Gene Wilder che – nei panni del dottor Frakenstein junior – urla cadenzato il fatidico «si può fare». La brutta figura dei freezer dei supermercati tramutati in bistecchiere o tostapane la si poteva evita

Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
Umberto Rapetto

Generale (ris.) della Guardia di Finanza, già docente di “Open Source Intelligence” alla Nato School di Oberammergau

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