Una brutta figura: sulla cybersecurity non siamo pronti

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Ci si riunisce sempre dopo. È il retaggio degli installatori di recinzioni che giungono sul posto a bestiame ormai fuggito. Ci si discolpa dicendo che è successo anche in altri paesi e pure lì sono stati dolori. Chi non si piega alla regola del “mal comune mezzo gaudio”, emula l’indimenticabile Gene Wilder che – nei panni del dottor Frakenstein junior – urla cadenzato il fatidico «si può fare». La brutta figura dei freezer dei supermercati tramutati in bistecchiere o tostapane la si poteva evita