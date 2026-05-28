il commento

Da Ben Gvir alla Casa Bianca, quando lo Stato è tracotanza

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
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28 maggio 2026 • 20:41

Quello di Ben Gvir contro gli attivisti è solo l’ultimo episodio. Vien da chiedersi: cosa caratterizza il potere, cosa è il potere di Stato, quale è la sua vera essenza quando vengono eluse le regole proprie del potere politico nello Stato moderno? A fronte di regole calpestate e diritto internazionale strappato come un vecchio contratto, a noi, all’Europa, tocca riscrivere un nuovo decalogo democratico

Che la barbarie sia diventata un tratto di questi anni è purtroppo ormai evidente, ma gli eventi di questi ultimi giorni evidenziano un fatto aggiuntivo e specifico, quello della violenza di Stato che si manifesta nella tracotanza e ferocia senza limiti perpetrata da alcuni Stati che ancora vengono definiti, ahimè, come democratici almeno formalmente; in effetti invece forma e sostanza dovrebbero andare insieme. All’attacco della marina israeliana contro la Flotilla in viaggio per Gaza, in acque

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Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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