Da Ben Gvir alla Casa Bianca, quando lo Stato è tracotanza

true false

Quello di Ben Gvir contro gli attivisti è solo l’ultimo episodio. Vien da chiedersi: cosa caratterizza il potere, cosa è il potere di Stato, quale è la sua vera essenza quando vengono eluse le regole proprie del potere politico nello Stato moderno? A fronte di regole calpestate e diritto internazionale strappato come un vecchio contratto, a noi, all’Europa, tocca riscrivere un nuovo decalogo democratico

Che la barbarie sia diventata un tratto di questi anni è purtroppo ormai evidente, ma gli eventi di questi ultimi giorni evidenziano un fatto aggiuntivo e specifico, quello della violenza di Stato che si manifesta nella tracotanza e ferocia senza limiti perpetrata da alcuni Stati che ancora vengono definiti, ahimè, come democratici almeno formalmente; in effetti invece forma e sostanza dovrebbero andare insieme. All’attacco della marina israeliana contro la Flotilla in viaggio per Gaza, in acque