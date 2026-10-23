Dagli Usa all’Europa, fa paura l’economia delle destre radicali

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Le Pen promette austerità trasformando la disciplina fiscale in obbligo giuridico. Trump siede su una massa di debito mostruosa e non disprezza il deficit per tagliare le tasse a ricchi. In generale, la destra vuole protegge le rendite anche a danno dell'economia nazionale. Alla faccia dei sovranismi

Marine Le Pen promette 140 miliardi di austerità in cinque anni, tra tagli di spesa e nuove entrate, e una «regola d'oro» da sottoporre a referendum che riduca ogni anno il deficit di mezzo punto di Pil, verso il pareggio di bilancio, con un tetto al debito del 60 per cento del prodotto. Trasformare la disciplina fiscale in obbligo giuridico e limitare la possibilità per lo Stato di sostenere l'economia farebbe chiudere: ma sovranità nazionale di fare cosa, allora? Il Rassemblement National si p