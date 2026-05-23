Dalla Cisgiordania alla Flotilla, un bagno di realtà per l’Ue

La destra israeliana propone alla Knesset una legge che giustifica e prepara la presa definitiva dei Territori occupati, «le nostre terre ancestrali» nelle parole del premier. La esplicita volontà israeliana di procedere a grandi passi verso l’annessione obbliga gli europei ad un bagno di realtà
Non attiene soltanto ai criminali comuni il bisogno di attribuire una motivazione nobile alle più infami tra le proprie azioni: come se provasse la stessa necessità psicologica scandagliata da Musil nel personaggio dell’assassino Moosbrugger, domani la destra israeliana proporrà alla Knesset una legge indispensabile a giustificare l’annessione dei Territori occupati, «le nostre terre ancestrali» nelle parole di Netanyahu. La norma attribuisce al ministero dei Beni culturali la gestione dei siti