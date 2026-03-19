scenari cupi

Dalla guerra al clientelismo, l’inverno politico-culturale

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
19 marzo 2026 • 20:43

Il presidente americano continua con dichiarazioni smentite il giorno dopo, con minacce e ora con richieste pressanti di aiuto proprio a quell’Europa da lui così vilipesa da qualche mese

La guerra lampo di Trump e Netanyahu contro l’Iran non ha funzionato, come altre volte accaduto nella storia delle guerre, anzi il conflitto si espande. L’Iran per varie ragioni non è il Venezuela. Il presidente americano continua con dichiarazioni smentite il giorno dopo, con minacce e ora con richieste pressanti di aiuto proprio a quell’Europa da lui così vilipesa da qualche mese. Trump è in difficoltà nel suo paese, sia per le proteste sempre più diffuse contro una politica che sta dissolvend

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Sara Gentile
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Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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