Dalla guerra al clientelismo, l’inverno politico-culturale

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La guerra lampo di Trump e Netanyahu contro l’Iran non ha funzionato, come altre volte accaduto nella storia delle guerre, anzi il conflitto si espande. L’Iran per varie ragioni non è il Venezuela. Il presidente americano continua con dichiarazioni smentite il giorno dopo, con minacce e ora con richieste pressanti di aiuto proprio a quell’Europa da lui così vilipesa da qualche mese. Trump è in difficoltà nel suo paese, sia per le proteste sempre più diffuse contro una politica che sta dissolvend