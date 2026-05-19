C’è un prima e un dopo Marco Pannella: cosa ci hanno insegnato le sue battaglie transgenerazionali

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Finché era in vita la politica sapeva che c’era qualcuno a dimostrare che le cose si potevano fare diversamente. Che non era vero che rubavano tutti. Che si potevano ribaltare gli schemi, cambiare le regole ingiuste. Essere ribelli e irreprensibili

Faccio parte dell’ultima generazione che ha conosciuto il Partito Radicale di Marco Pannella e lo ha vissuto per dieci anni: dal 2006 al 2016, anno della sua morte. Finché lui era in vita la politica sapeva che c’era qualcuno a dimostrare che le cose si potevano fare diversamente. Che non era vero che rubavano tutti. Che si potevano ribaltare gli schemi, cambiare le regole ingiuste. Essere ribelli e irreprensibili. Libertini e moralmente inattaccabili. Antiproibizionisti e fumare solo toscanelli