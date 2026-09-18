I dati Istat sulla violenza di genere: la famiglia non è sempre un luogo sicuro

Padri, patrigni, compagni della madre, amici di famiglia, zii, nonni, cugini, compagni di scuola, professori, allenatori: più ditre milioni di donne che hanno subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni e gli autori della violenza sessuale sono praticamente sempre nella cerchia familiare
In ogni classe media d’Italia c’è una bambina che ha subito abusi sessuali. Le bambine diventano due se alla violenza sessuale sommiamo quella fisica. Violenze non viste, non nominate: quasi mai diventano cronaca, ma segnano le biografie di moltissime donne e aprono uno squarcio sulle famiglie. Padri, patrigni, compagni della madre, amici di famiglia, zii, nonni, cugini, compagni di scuola, professori, allenatori: gli autori della violenza sessuale sono praticamente sempre nella cerchia familiar