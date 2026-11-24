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La democrazia deve essere governo del pubblico in pubblico. Gli arcana imperii sono i segreti di cui si servono e si giovano gli autoritarismi per mantenere e fare valere i loro comandi, il loro potere. Tuttavia, lo stesso Bobbio riconobbe che talvolta bisogna consentire ai governanti e alle istituzioni uno spazio di riservatezza

Analizzando, in un libro sorprendentemente diventato un best/long seller (Il futuro della democrazia, Einaudi 1984), le promesse non mantenute della democrazia, Norberto Bobbio non ebbe nessun dubbio e vi collocò «l’eliminazione del potere invisibile». Mi è tornato in mente seguendo il caso De Gennaro. La democrazia deve essere governo del pubblico in pubblico. Gli arcana imperii sono i segreti di cui si servono e si giovano gli autoritarismi per mantenere e fare valere i loro comandi, il loro p