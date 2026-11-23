true false

La colpa è sempre di quelle carogne dei giornalisti. Se al loro posto ci fossero solo imbrattacarte geneticamente predisposti agli inchini (e già ce ne sono tanti) o diligenti portavoce (anche quelli non mancano) o piccoli mercenari in vendita al miglior offerente, vivremmo tutti più felici e contenti. Niente notizie, silenzio stampa. La tragica vicenda di Gianni De Gennaro, che è tragica vicenda di Stato, sta scatenando un tumulto contro il giornalismo, responsabile di macchiare reputazioni, st