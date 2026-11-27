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È il passato di Palermo che ritorna e che si ingoia pure Gianni De Gennaro. È quella Palermo che l’ha trascinato nei gorghi e nei misteri di mafia e perciò, fatalmente, anche nei gorghi e nei misteri di Stato. L’inchiesta di Caltanissetta, al di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere sulla sua solidità o sulla sua modestia, prova ad affondare nel ventre molle della Repubblica. E non è e non è stata solo una caccia all’uomo, piuttosto si sta svelando come un’operazione per far emergere r