Negli Stati Uniti non esiste la figura del “segretario” di partito come quella che conosciamo in Europa:Il quadro che emerge dalle elezioni di medio termine è infatti quello di un puzzle di molte figure politiche di cui non si vede ancora bene l’eventuale profilo carismatico finale, potenzialmente in grado di condurre il partito alla vittoria decisiva nelle presidenziali del 2028
Nelle Midterm non c’è stata una leadership nazionale dei democratici. Il partito si è mosso essenzialmente a livello locale ed è arrivato alla vittoria partendo dai problemi concreti della gente nei singoli stati. Il sistema elettorale del Congresso, del resto, prevede questo tipo di dinamica politica: negli Stati Uniti non esiste la figura del “segretario” di partito come quella che conosciamo in Europa, dove nelle elezioni parlamentari conta ancora la linea politica decisa a livello centrale.