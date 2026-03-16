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La «democrazia decidente» di Meloni è una frottola autoritaria

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
16 marzo 2026 • 19:14

Il progetto della premier è mettere l’esecutivo al centro: su tutte le materie, dalla sicurezza all’immigrazione. Ecco i tre livelli di potere: le leggi “messe a disposizione” dal governo, il lavoro delle forze dell’ordine e la magistratura che le faccia rispettare. Prima viene il governo, che “mette a disposizione” per sua graziosa elargizione le decisioni, e poi vengono gli altri organi che, sull’attenti, eseguono

Daniela Padoan ha illustrato sul sito di Libertà e Giustizia l’ambizione del governo: dar vita a una stagione di revisione politica e costituzionale per riscrivere la carta d’identità del Paese, con connotati che avranno poco o nulla a che fare con l’antifascismo, ovvero con l’eredità della Resistenza, una sconfitta che alla destra brucia ancora. Le tappe di questa stagione revisionista sono banalmente prevedibili: dal potere giudiziario a quello legislativo e a quello esecutivo. Una battaglia d

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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