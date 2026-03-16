La «democrazia decidente» di Meloni è una frottola autoritaria

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Il progetto della premier è mettere l’esecutivo al centro: su tutte le materie, dalla sicurezza all’immigrazione. Ecco i tre livelli di potere: le leggi “messe a disposizione” dal governo, il lavoro delle forze dell’ordine e la magistratura che le faccia rispettare. Prima viene il governo, che “mette a disposizione” per sua graziosa elargizione le decisioni, e poi vengono gli altri organi che, sull’attenti, eseguono

Daniela Padoan ha illustrato sul sito di Libertà e Giustizia l’ambizione del governo: dar vita a una stagione di revisione politica e costituzionale per riscrivere la carta d’identità del Paese, con connotati che avranno poco o nulla a che fare con l’antifascismo, ovvero con l’eredità della Resistenza, una sconfitta che alla destra brucia ancora. Le tappe di questa stagione revisionista sono banalmente prevedibili: dal potere giudiziario a quello legislativo e a quello esecutivo. Una battaglia d