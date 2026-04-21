il commento

Come uscire dal buco nero della democrazia nei tempi del caos

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
21 aprile 2026 • 19:50

Da una parte, la mercificazione della politica, una prassi politica basata sullo scambio fra i governanti eletti ed i cittadini ridotti a spettatori /clienti in cerca di protezione e sicurezza. Dall’altra, il potere arbitrario, arrogante, fuori da ogni controllo, che minaccia i valori democratici, i diritti acquisiti

In questi tempi di profondi sconvolgimenti, di guerre, di cambiamenti degli equilibri internazionali, ci si chiede spesso quale sia il destino della democrazia, quali le sue caratteristiche essenziali, cosa fare per proteggerla e migliorarne la qualità. Non sono domande semplici soprattutto in questo scenario cupo e per molti versi imprevedibile, affidato esso com’è alla smania di potenza degli Usa, alla tracotanza di Donald Trump, ad una internazionale delle destre estreme che mescola elementi

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Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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