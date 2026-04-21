Come uscire dal buco nero della democrazia nei tempi del caos

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In questi tempi di profondi sconvolgimenti, di guerre, di cambiamenti degli equilibri internazionali, ci si chiede spesso quale sia il destino della democrazia, quali le sue caratteristiche essenziali, cosa fare per proteggerla e migliorarne la qualità. Non sono domande semplici soprattutto in questo scenario cupo e per molti versi imprevedibile, affidato esso com’è alla smania di potenza degli Usa, alla tracotanza di Donald Trump, ad una internazionale delle destre estreme che mescola elementi