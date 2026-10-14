Il pluralismo è il vero nemico dei nazionalisti

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Dietro alle formule di riduzione del pluralismo, c’è l’idea che la pluralità sia una minaccia per lo Stato, e che come tale vada combattuta. Laddove la soluzione è quella di non lasciare il conflitto sociale fuori dai palazzi ma portarlo in Parlamento – con l’allargamento del suffragio, che, da strettamente censitario, diventa gradualmente universale (almeno maschile) – il modello statuale non regge all’urto, si rivela impreparato, cede per le infiltrazioni del pluralismo, e – in molte esperienze – deflagra in esperienze illiberali, se non totalitarie