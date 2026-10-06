Dentro le diete corrotte. Cosa succede se la scienza siede a tavola con le lobby

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È davvero sano quello che mangiamo? È la questione al centro del mio libro-inchiesta, in cui si seguono il denaro, le sponsorizzazioni e le carte interne di chi dovrebbe orientare le nostre scelte alimentari. Portando alla luce uno dei grandi scandali del nostro tempo: come la grande industria del cibo riesce a piegare ai suoi interessi le istituzioni scientifiche

È davvero sano quello che mangiamo? E quello che diamo da mangiare ai nostri figli? Sono le domande da cui nasce Diete corrotte, un libro-inchiesta su chi decide che cosa sia «sano» per noi. Segue il denaro, le sponsorizzazioni e le carte interne di chi dovrebbe orientare le nostre scelte alimentari. Porta alla luce uno dei grandi scandali del nostro tempo: il modo in cui l’industria alimentare riesce a piegare la scienza della nutrizione ai propri interessi. Ogni scelta a tavola ha un prezzo, e