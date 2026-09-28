“cercare oltre”

Alla destra fa comodo il woke, così difende la povertà culturale e materiale degli italiani

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
28 settembre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Altro che sostituzione etnica, la destra ci sta proponendo una sostituzione del mondo: ci costringe a parlare di un mondo abitato da neri delinquenti, gay pervertiti, donne con le gonne troppo corte, mentre in realtà è fatto semplicemente di persone impoverite, precarie, insicure, frustrate.

Mio figlio ha un bodyguard a scuola. Hanno fatto uno scambio: lui paga una colazione a settimana e l’altro lo difende da alcuni bimbi italiani di buona famiglia con cui è in atto una rivalità calcistica. Il bodyguard di mio figlio è di colore, è nato in Italia e nel paese d’origine dei suoi genitori c’è andato una volta sola, tempo fa. Non parla altre lingue se non l’italiano, ha un padre che lavora come un matto e una madre coi capelli nascosti che sorride un po’ in disparte. Quella che nelle a

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE