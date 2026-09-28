Alla destra fa comodo il woke, così difende la povertà culturale e materiale degli italiani

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Mio figlio ha un bodyguard a scuola. Hanno fatto uno scambio: lui paga una colazione a settimana e l’altro lo difende da alcuni bimbi italiani di buona famiglia con cui è in atto una rivalità calcistica. Il bodyguard di mio figlio è di colore, è nato in Italia e nel paese d’origine dei suoi genitori c’è andato una volta sola, tempo fa. Non parla altre lingue se non l’italiano, ha un padre che lavora come un matto e una madre coi capelli nascosti che sorride un po’ in disparte. Quella che nelle a