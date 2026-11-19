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«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Il governo italiano sembra aver dimenticato quello che dice la Costituzione (Articolo 53), perché nel corso degli ultimi anni ha contraddetto esplicitamente questo dettame costituzionale, fino a fare della flat tax (tassa proporzionale e non progressiva) una bandiera politica, applicandola a tutte le categorie di reddito che si intende f