Contro la ferocia della destra serve spiegare la complessità

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Chi si oppone all’onda nera, in Italia come in altri paesi, sembra restare con la sola opzione di smarcarsi dall’accusa di tacere, giustificare la violenza di piazza, o proteggere assassini migranti o islamisti. Perché ovunque i problemi sociali sono già inquadrati nei termini imposti dalla destra nativista e autoritaria, ogni lettura dissonante, richiamo alla complessità o introduzione di distinguo è liquidata come inerzia, o complicità