Un governo che “spopola”, la destra accentua il declino

Se non si inverte la rotta, secondo l’Istat, l’Italia perderà 4 milioni di abitanti nei prossimi 25 anni e poi, ancora, altri 9 milioni entro il 2080 (per allora, saremo scesi da 59 a 46 milioni). E le politiche dell’esecutivo di Meloni incidono tutt’altro che positivamente

