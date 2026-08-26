Dietro la visita del capo della Cia c’è l’impotenza delle superpotenze

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L’arrivo a Mosca del capo della Cia serve a dire al mondo che il rapporto Usa-Russia va alla grande. La realtà invece è che le due superpotenze non ce la fanno a gestire il mondo da sole: Putin ha fallito in Ucraina, Trump in Medio Oriente. Entrambi non riescono a imbrigliare gli europei, malgrado divisioni e complessità

Non deve sorprendere che la Cia e i suoi omologhi russi si parlino,/ ma che ce lo facciano sapere. Gli americani, sorprendendo anche i più occulti servizi russi, hanno voluto ribadire agli europei che, un anno dopo Anchorage, la relazione con Mosca prosegue alla grande. Non si tratta solo di Ucraina. Ovviamente Volodymyr Zelensky era stato avvisato se non altro per evitare droni mentre gli americani erano sul posto. Tuttavia, ciò che preme all’amministrazione Trump è chiarire alla controparte