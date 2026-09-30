In difesa dell’Europa unita: la vera sfida del campo largo

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Nei giorni scorsi Domani è tornato spesso sull’avanzata di destre illiberali, reazionarie, anche razziste. Il 26 settembre Joschka Fischer, ex ministro degli Esteri tedesco ha scritto: «Se la sovranità, i valori e le libertà europei potranno sopravvivere quest’anno e nel 2027, è ormai una questione aperta». L’Europa ha la guerra in casa e alle porte, ma resta muta, indifesa. Il cortile domestico pensa al bollo auto e allo 0,1 di spesa in eccesso. Smessa la pretesa di fare da pontiera fra Ue e Us