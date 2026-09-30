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In difesa dell’Europa unita: la vera sfida del campo largo

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
30 settembre 2026 • 21:01
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Nei giorni scorsi Domani è tornato spesso sull’avanzata di destre illiberali, reazionarie, anche razziste. Il 26 settembre Joschka Fischer, ex ministro degli Esteri tedesco ha scritto: «Se la sovranità, i valori e le libertà europei potranno sopravvivere quest’anno e nel 2027, è ormai una questione aperta». L’Europa ha la guerra in casa e alle porte, ma resta muta, indifesa. Il cortile domestico pensa al bollo auto e allo 0,1 di spesa in eccesso. Smessa la pretesa di fare da pontiera fra Ue e Us

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi. È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani

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