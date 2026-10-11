Conflitti e violenza sociale: a unire l’Europa è la corsa verso l’autodistruzione

In Francia e in Spagna esplodono i conflitti sociali, in Germania assistiamo alla legittimazione della violenza politica e delle destre neonaziste, in Italia subiamo preoccupati le mosse autoreferenziali del governo italiano, che può approfittare anche della mancanza di credibili mobilitazioni sociali
Bisogna avere il coraggio d’osservare le cose tutte insieme per capire quanto gli avvenimenti degli ultimi giorni dicano molto di ciò che è divenuta l’Europa. In Francia e Spagna c’è l’ennesima esplosione del conflitto sociale. Ma le proteste degli studenti e di chi rivendica il diritto alla casa non sono la causa del conflitto sociale, ne sono una manifestazione persino tardiva. La loro protesta è solo l’effetto di una violenza che le suscita e che è ormai strutturale alle nostre società. La