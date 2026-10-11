“Cercare oltre”

Conflitti e violenza sociale: a unire l’Europa è la corsa verso l’autodistruzione

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
11 ottobre 2026 • 18:20
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In Francia e in Spagna esplodono i conflitti sociali, in Germania assistiamo alla legittimazione della violenza politica e delle destre neonaziste, in Italia subiamo preoccupati le mosse autoreferenziali del governo italiano, che può approfittare anche della mancanza di credibili mobilitazioni sociali

Bisogna avere il coraggio d’osservare le cose tutte insieme per capire quanto gli avvenimenti degli ultimi giorni dicano molto di ciò che è divenuta l’Europa. In Francia e Spagna c’è l’ennesima esplosione del conflitto sociale. Ma le proteste degli studenti e di chi rivendica il diritto alla casa non sono la causa del conflitto sociale, ne sono una manifestazione persino tardiva. La loro protesta è solo l’effetto di una violenza che le suscita e che è ormai strutturale alle nostre società. La

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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