Conflitti e violenza sociale: a unire l’Europa è la corsa verso l’autodistruzione

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Bisogna avere il coraggio d’osservare le cose tutte insieme per capire quanto gli avvenimenti degli ultimi giorni dicano molto di ciò che è divenuta l’Europa. In Francia e Spagna c’è l’ennesima esplosione del conflitto sociale. Ma le proteste degli studenti e di chi rivendica il diritto alla casa non sono la causa del conflitto sociale, ne sono una manifestazione persino tardiva. La loro protesta è solo l’effetto di una violenza che le suscita e che è ormai strutturale alle nostre società. La