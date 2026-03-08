Così l’Italia può aiutare a non far allargare la guerra

true false

Le buone relazioni con Etiopia e Eritrea ci danno l’occasione per contare, Roma può farsi garante di un corridoio commerciale verso il mare. Perché un altro conflitto nel Corno andrebbe a connettersi con quelli in corso nel Mar Rosso e nel Golfo Persico

Quanti missili restano all’Iran? Le risposte vanno da «li hanno già finiti» a «diverse migliaia»: non lo sa nessuno, nemmeno il Mossad. L’Iran si è attirato molto astio per avere fornito la tecnologia dei droni alla Russia e ad altri. Teheran è rimasta competitiva malgrado la quarantennale politica di sanzioni, rivelandosi un temibile costruttori di armi avanzate, tanto che ora ci si rivolge agli ucraini per sapere come contenerle. A Washington qualcuno dovrà pur chiedersi a cosa sono servite l