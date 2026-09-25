Diritti che diventano privilegio: la strategia subdola della destra

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Dalle parole di Vannacci sull’articolo 3 della Costituzione al tetto agli studenti stranieri nelle classi, la distinzione tra cittadini e stranieri entra sempre più nelle scelte politiche della maggioranza. E anche se poi le norme vengono attenuate, resta il messaggio della contrapposizione tra “noi” e “loro”

Qualche giorno fa Roberto Vannacci ha affermato che l'articolo 3 della Costituzione si applicherebbe soltanto ai cittadini italiani. Del resto, sostiene il leader di Futuro Nazionale, la disposizione afferma che «Tutti i cittadini», e non anche gli altri, «hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge». Ma leggere la Carta significa anche conoscere come è stata interpretata dalla Corte costituzionale. Già nel 1967 la Consulta stabilì che, se è vero che l'articolo 3 «si riferisce es