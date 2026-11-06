Il diritto dei cittadini a non essere presi in giro

Il voto americano mostra quanto possa costare ai governanti la distanza tra ciò che raccontano e la realtà. È una questione di rispetto dei cittadini e del loro diritto a essere informati correttamente. E riguarda anche l’esecutivo Meloni
Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno mostrato come la distanza tra le promesse di chi governa e i risultati delle sue politiche possa trasformarsi in un boomerang. Tra le ragioni della pesante sconfitta dei repubblicani, c’è la delusione di una parte degli elettori di Donald Trump per le aspettative disattese dal presidente. Quando i cittadini si accorgono che la realtà è diversa da quella che è stata loro raccontata, potrebbero poi decidere di presentare il conto. Quanto accaduto