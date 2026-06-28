Il vertice trappola di Ankara, l’incognita Trump sulla Nato

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Il punto dolente è il futuro della Nato. Secondo Marco Rubio, segretario di Stato americano, Donald Trump è «molto deluso» dall’Italia e da altri paesi dell’alleanza, e «ne parlerà» al vertice dell’8 e 9 luglio. Ecco spiegato perché Mark Rutte – segretario generale Nato – ha fatto quelle dichiarazioni sui voli dalle basi italiane: è terrorizzato dal fallimento del vertice che metterebbe a rischio il futuro stesso dell’Alleanza atlantica. Rutte sta facendo di tutto per salvare il summit: blandire