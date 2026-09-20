Le distanze tra elettori Pd e 5s, l’odio, la sinistra: bisogna sentirsi parte di un solo popolo

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Io non so se esistono un popolo del Pd e uno del M5S. So per certo che esistono individui che odiano il Pd (e che votano M5s) e individui che odiano il M5s (e che votano Pd). E che la pensano su molte cose allo stesso modo. La sinistra si concentra su ciò che la divide, che è poco, e trascura ciò che la unisce, che è tanto