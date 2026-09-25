Donald Trump a Xi Jinping, due imperatori a metà che dipendono l’uno dall’altro

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Al di là dei tappeti rossi e della simbologia della visita di stato di Xi, le connessioni globali tra Cina e Usa ci ricordano che dal multilateralismo e dalla gestione collettiva dell’ordine internazionale non si può e non si deve uscire

Un tappeto rosso, in senso letterale e figurato. È quello che ha steso Donald Trump a Xi Jinping, accogliendolo addirittura all’aeroporto. Un gesto irrituale, questo, che ha pochissimi precedenti, se escludiamo quello dello stesso Trump con Putin, poco più di un anno fa ad Anchorage. E un gesto deliberato – la simbologia nelle relazioni internazionali ha una sua importanza – atto a comunicare un riconoscimento di status all’interlocutore: il suo appartenere a una esclusiva cerchia di pari. Que