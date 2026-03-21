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La torsione autoritaria di Trump e l’ombra della guerra sul 4 luglio

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
21 marzo 2026 • 19:57

Il 4 luglio il presidente riuscirà a celebrare tanto la Sottomissione dei Persiani quanto quella che potremmo chiamare la Sottomissione della Storia? La guerra è impopolare, l’amministrazione avrà difficoltà a suscitare un fervore patriottico adeguato

Come conferma quotidianamente con dichiarazioni contraddittorie e stridule, Trump non ha il controllo della guerra. Vorrebbe ridimensionarla, dice, ma intanto è costretto a dilatarla spostando in Medio Oriente navi antimine e un contingente di marines, le une e l’altro indispensabili per tentare di rendere navigabili in sicurezza le 35 miglia dello stretto di Hormuz. Se poi consideriamo che gli ayatollah sperano di ricevere dalla Cina i missili ipersonici M-301, ciascuno in grado di affondare un

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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