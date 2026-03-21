La torsione autoritaria di Trump e l’ombra della guerra sul 4 luglio

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Il 4 luglio il presidente riuscirà a celebrare tanto la Sottomissione dei Persiani quanto quella che potremmo chiamare la Sottomissione della Storia? La guerra è impopolare, l’amministrazione avrà difficoltà a suscitare un fervore patriottico adeguato

Come conferma quotidianamente con dichiarazioni contraddittorie e stridule, Trump non ha il controllo della guerra. Vorrebbe ridimensionarla, dice, ma intanto è costretto a dilatarla spostando in Medio Oriente navi antimine e un contingente di marines, le une e l’altro indispensabili per tentare di rendere navigabili in sicurezza le 35 miglia dello stretto di Hormuz. Se poi consideriamo che gli ayatollah sperano di ricevere dalla Cina i missili ipersonici M-301, ciascuno in grado di affondare un