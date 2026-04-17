Commenti

Donald vs Leone. Non solo follia, è anche strategia

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo
17 aprile 2026 • 19:23

Già in fase di campagna elettorale la retorica trumpiana aveva adottato un impianto messianico: il Capo è tale non perché eletto secondo certe procedure, ma perché scelto da Dio e acclamato dai suoi seguaci. Ebbene sì, è un modello che afferma la supremazia del potere politico sulle Chiese

Se la più raffinata astuzia del Diavolo sta nel convincerci che non esista, quella di Trump sta nel convincerci che sia folle. Certo, le sue pulsioni psicotiche sono sempre meno contenibili; eppure, il suo tentativo di delegittimare l’autorità di Leone XIV mostra tutte le tracce di una strategia pianificata. Già in fase di campagna elettorale, infatti, la retorica trumpiana aveva adottato un impianto messianico: il Capo è tale non perché eletto secondo certe procedure, ma perché scelto da Dio e

Per continuare a leggere questo articolo

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo

Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE