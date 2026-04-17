Donald vs Leone. Non solo follia, è anche strategia

true false

Già in fase di campagna elettorale la retorica trumpiana aveva adottato un impianto messianico: il Capo è tale non perché eletto secondo certe procedure, ma perché scelto da Dio e acclamato dai suoi seguaci. Ebbene sì, è un modello che afferma la supremazia del potere politico sulle Chiese

Se la più raffinata astuzia del Diavolo sta nel convincerci che non esista, quella di Trump sta nel convincerci che sia folle. Certo, le sue pulsioni psicotiche sono sempre meno contenibili; eppure, il suo tentativo di delegittimare l’autorità di Leone XIV mostra tutte le tracce di una strategia pianificata. Già in fase di campagna elettorale, infatti, la retorica trumpiana aveva adottato un impianto messianico: il Capo è tale non perché eletto secondo certe procedure, ma perché scelto da Dio e