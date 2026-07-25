Dopo gli avvertimenti di Usa e Israele, il pilatismo: Karim Khan rimosso dalla Cpi

true false

Venerdì sera, quando a New York i due terzi degli Stati che riconoscono l’Icc hanno ratificato la versione del Bureau e licenziato il procuratore, l’imputato era assente: non può entrare negli Usa perché sottoposto a sanzioni dall’amministrazione Trump, insieme a dieci suoi colleghi

Dopo 73mila morti a Gaza abbiamo finalmente un colpevole: è il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, colui che incriminò Netanyahu per crimini contro l’umanità. Riuniti nel Palazzo di vetro, i 125 Stati che riconoscono e finanziano la Corte venerdì notte hanno rimosso Khan per «una grave scorrettezza»: avrebbe profittato della propria posizione di potere per imporre una relazione intima ad una sua giovane collaboratrice malese. Hanno giudicato attendibile questa versione, e