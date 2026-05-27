Dopo le comunali l’illusione è finita, la sinistra non può restare a guardare

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Il voto porta con sé una buona notizia e molte cattive. Il fronte composito di forze sociali che ha bocciato il quesito sulla giustizia al referendum non è un “popolo della sinistra”. Fare alleanze è essenziale, come importanti sono i profili di leader e candidati; ma niente di questo basta, se il profilo dell’offerta politica non è riconoscibile