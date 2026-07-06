Dopo lo schiaffo di Trump l’unica risposta è l’Europa

L’atteggiamento del presidente Usa dovrebbe, se non altro, servire a convincere il governo che è nell’interesse dell’Italia essere più fortemente europea, non meno, e che è nell’interesse dell’Italia avere una voce comune europea nella politica di difesa e, soprattutto, nell’industria hi-tech, su cui si gioca l’economia civile e militare
Alla vigilia dell’incontro dei paesi Nato ad Ankara sono successe due cose che sembrano essere in stretta relazione tra loro: Putin sferra attacchi martellanti sull’Ucraina, e su Kiev in particolare, e poi minaccia direttamente la Polonia e l’Europa intera ricordando loro che il sostegno all’Ucraina potrebbe costargli caro; Trump sferra un attacco verbale a Giorgia Meloni addirittura con una frase minacciosa: «Serve un ordine restrittivo» (tenetemela lontana) nei confronti della leader italiana.