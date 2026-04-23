l’analisi

Tre partiti in cerca d’autore, la destra e le onde d’urto del referendum

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
23 aprile 2026 • 20:15

Dopo la sconfitta di marzo FdI, Lega e Forza Italia cercano di recuperare consensi. I primi due, in quanto partiti leaderistici, reggono meglio. Oppure non lasciano filtrare all’esterno brontolii e insofferenze. Gli azzurri, privi di qualcuno che comandi in maniera chiara, hanno una strategia politica incerta. E tutta l’area governativa ne risente

Le onde d’urto del referendum non hanno finito di smovere la politica, soprattutto a destra. Fratelli d’Italia e la Lega, in quanto partiti leaderistici, reggono meglio. Oppure non lasciano filtrare all’esterno brontolii e insofferenze. Lega Si maramaldeggia spesso sul leader del Carroccio, Matteo Salvini. Molti lo vedono come un re travicello destinato a essere spazzato via dai maggiorenti del partito. In realtà, di maggiorenti non ce ne sono più. Il pur popolarissimo ex doge del Veneto, Luca

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Piero Ignazi
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Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

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