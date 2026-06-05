È proprio giusto auspicare che la Chiesa si conformi alle istanze progressiste?

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Lo scorso 25 marzo, Sarah Mullally è stata formalmente insediata come Arcivescova di Canterbury, guida spirituale dell’intera Comunione anglicana mondiale. Si tratta della prima donna a ricoprire un ruolo di tanto apicale importanza. Durante la cerimonia di insediamento, la Primate ha esaltato il potere della speranza, nella convinzione che «nulla sarà impossibile a Dio». In effetti, un segno di così evidente progresso, per cui il ruolo della donna ha saputo riscriversi sino alle cariche più alt