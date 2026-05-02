Ebrei e palestinesi insieme per disarmare l’aggressività degli imbecilli

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Troppo facile liquidare come uno scemotto sbucato dal nulla il ragazzetto che ha sparato con una pistola a pallini contro due antifascisti. Troppo facile, quando l’episodio segue pestaggi nelle scuole e l’offerta di una scorta a Gad Lerner perché non si sa mai. Non sappiamo a quali fonti si sia abbeverato il giovane Eitan Bondi né val la pena di mettersi in caccia di “cattivi maestri”, esercizio che in passato ha condotto a semplificazioni grossolane. Ma neppure conviene ignorare il rischio di u