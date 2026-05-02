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Ebrei e palestinesi insieme per disarmare l’aggressività degli imbecilli

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
02 maggio 2026 • 20:51

Non possiamo ignorare il rischio di un crescendo di violenze, protagoniste due masnade: da una parte la destra devota a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu, dall’altra quella sinistra manesca che si avventa contro gli ebrei al grido di «sionisti!».

Troppo facile liquidare come uno scemotto sbucato dal nulla il ragazzetto che ha sparato con una pistola a pallini contro due antifascisti. Troppo facile, quando l’episodio segue pestaggi nelle scuole e l’offerta di una scorta a Gad Lerner perché non si sa mai. Non sappiamo a quali fonti si sia abbeverato il giovane Eitan Bondi né val la pena di mettersi in caccia di “cattivi maestri”, esercizio che in passato ha condotto a semplificazioni grossolane. Ma neppure conviene ignorare il rischio di u

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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