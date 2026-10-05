I conti non tornano: all’Italia non basta un buon ragioniere

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Ha ragione chi, pensando alla prossima manovra, si preoccupa perché, alla fine, i conti devono tornare. Ma quando i conti non tornano più, continuare a fare gli stessi conti non è prudenza, è mancanza di immaginazione

Alla fine, la cornice della potenziale manovra economica è arrivata. Il Documento economico e finanziario è uno dei documenti più austeri che io ricordi. Se dovessi dare una prima immagine, sarebbe quella di un ragioniere alle prese con il bilancio di un’impresa che rimane sempre uguale a sé stessa e che, proprio per questo, fatica a trovare il bandolo della matassa. Il ragioniere guarda le entrate, guarda le spese, guarda il debito e soprattutto guarda il servizio del debito. Fa qualche conto,